На Харківщині рятувальники гасять шість лісових пожеж

У ніч з 21 на 22 вересня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 30 виїздів. Шість лісових пожеж в Ізюмському районі досі гасять.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби рятувальники здійснили 30 виїздів, з них: 23 – на ліквідацію пожеж, 5 – на допомогу населенню, ще 2 – за іншими викликами.
Чотири пожежі сталися внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янському та Ізюмському районах. Горіли приватний житловий будинок та хвойна підстилка в лісових масивах.
Загалом за добу ліквідовано дев’ять пожеж у природних екосистемах на площі понад 6,6 гектара. Наразі тривають роботи з гасіння шести масштабних лісових пожеж на території Ізюмського району.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що з 20 по 21 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС провели 26 оперативних виїздів. Основна частина роботи стосувалася ліквідації пожеж, у тому числі спричинених обстрілами.
Комментариев: 0
Сьогодні ваша уява може вдихнути нові барви в буденні справи, проте є ризик сплутати мрії з фактами. Важливо залишатися реалістом, щоб уникнути помилкових рішень.
Зранку харківське небо буде чистим і ясним, та таким залишиться до вечора. Опадів не прогнозують.
Щороку 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави.
влажность:
давление:
ветер: