22.09.2025  08:09   Рита Парфенова

На Харківщині рятувальники гасять шість лісових пожеж

У ніч з 21 на 22 вересня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 30 виїздів. Шість лісових пожеж в Ізюмському районі досі гасять.

дснс

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби рятувальники здійснили 30 виїздів, з них: 23 – на ліквідацію пожеж, 5 – на допомогу населенню, ще 2 – за іншими викликами.

Чотири пожежі сталися внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янському та Ізюмському районах. Горіли приватний житловий будинок та хвойна підстилка в лісових масивах.

Загалом за добу ліквідовано дев’ять пожеж у природних екосистемах на площі понад 6,6 гектара. Наразі тривають роботи з гасіння шести масштабних лісових пожеж на території Ізюмського району.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 20 по 21 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС провели 26 оперативних виїздів. Основна частина роботи стосувалася ліквідації пожеж, у тому числі спричинених обстрілами.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
