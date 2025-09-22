22.09.2025 07:30 Рита Парфенова

22 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави.

Свято вперше відзначили 22 вересня 2001 року, у день 60-х роковин від початку підпільно-партизанського руху в Україні в роки Другої світової війни.



Згідно з архівними документами, у 1941-1944 pp. на території України та Білорусі налічувалося до 1 млн. осіб – учасників партизанського руху. Як правило, молодь. Діяло 6200 партизанських загонів та підпільних груп. Вони завдавали відчутних втрат гітлерівським військам на окупованій території, сприяючи просуванню частин та з'єднань Радянської Армії.



Харківська облрада має в своєму розпорядженні дані, що за 23 місяці боротьби партизанами та підпільниками Харківщини було знищено понад 23000 ворожих солдатів і офіцерів, 21 залізничний ешелон та 260 автомашин з військами та технікою, підірвано 42 залізничні та шосейні мости.

* * *

2024 року осіннє рівнодення ми будемо відзначати 22 вересня о 20:19 за київстким чапсом. Після цієї дати у Північній півкулі планети (тобто і в Україні також) дні ставатимуть коротшими за ніч. Так триватиме аж до дня зимового сонцестояння, яке припадає цього року на 21 грудня.

В давнину у цей день влаштовували прощання з теплим сезоном та вітали настання зими. День рівнодення вважається сприятливим для позбавлення від непотрібного (шкідливих звичок, старих речей, та обтяжливих зв’язків).

* * *



Всесвітній день без автомобіля щорічно відзначається 22 вересня у багатьох країнах, проводиться з метою пропаганди ідеї пішого та велосипедного способів пересування та використання громадського транспорту.



Вперше акція відбулася у 2000 році у більш ніж у 800 містах 24 європейських держав. Адміністрації цих міст закликали мешканців "знов відкрити для себе рідне місто", пересуваючись його вулицями пішки, на велосипеді або в громадському транспорті. Організаторами цього широкомасштабного заходу виступили різноманітні екологічні організації. Мета акції – привернути увагу громадськості до проблеми забруднення повітря у містах.



* * *



З середини 1990-х років 22 вересня США широко відзначається День американських ділових жінок. Міжнародним свято поки що не стало – для багатьох феміністок воно видається не зовсім політкоректним. Тим не менш, 22 вересня урочистості та святкові прийоми з нагоди свята проходять по всій Америці, вшановуючи понад 57 мільйонів працюючих жінок.



* * *



22 вересня у багатьох країнах відзначається одне з екологічних свят – Всесвітній день захисту слонів, який було встановлено за ініціативою природоохоронних організацій, екологів та небайдужих людей, стурбованих скороченням чисельності цих тварин. У когось цей факт може викликати здивування, але, на жаль, сьогодні і такі товстошкірі гіганти потребують захисту.



В даний час збереглося всього два види: індійський слон, який досягає у висоту 2,5 метра та ваги 3-5 тонн, і більший представник - африканський слон, при вазі 5-7 тонн його висота може досягати 4 метрів. Сьогодні в Африці налічується приблизно 500-600 тисяч слонів, в Азії – близько 30 тисяч особин, і ці показники постійно знижуються. Індійські слони занесені до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи як «перебувають у небезпечному стані», африканські – як «перебувають у стані, близькому до загрозливого». У 1989 році рішенням ООН було повністю заборонено міжнародну торгівлю слоновою кісткою (бивнями), яка використовується для прикрас та виробів.



* * *



22 вересня відзначається Всесвітній день носорога, покликаний звернути увагу людства до проблеми вимирання такої рідкісної тепер тварини.



На межу зникнення носорога поставили браконьєри. А причиною цього стали уявлення окремих традиційних культур про нібито виключно цілющі властивості його рогу. Вартість 1 кг рогу цієї тварини на чорному ринку досягає 65 000 доларів, а важити вона може в межах від 1 до 3 кг.



Свято було започатковане в 2010 році і спочатку стосувалося долі африканських носорогів, проте загальна сумна доля, пов'язана з діяльністю браконьєрів, що поставила на межу зникнення всі види, об'єднала разом з африканськими носорогами їхніх азіатських родичів.

Православні свята та прикмети дня

22 вересня православні віряни вшановують священномученика Фоку. Цього дня також настає осіннє рівнодення, яке наші предки вважали особливою межею між літом і осінню.

У народі казали: «Прийшло рівнодення – літо відходить, осінь приходить». Вважалося, що відтепер світло й темрява зрівнялися, а з ними й енергії дня і ночі.

Традиції цього дня

22 вересня було часом підготовки до зими. Чоловіки лагодили дах, утеплювали стіни, заготовляли дрова, мололи зерно. Жінки прали постіль, прибирали в погребі, а в саду збирали ягоди калини, горобини та обліпихи.

Калину особливо цінували – використовували в лікуванні, кулінарії й косметиці. Сушені ягоди підвішували в хаті для захисту від нечистої сили.

Заборони 22 вересня

не починати нових справ – вважалося, що вони можуть «зависнути»;

не відмовляти в гостинності й допомозі мандрівникам;

не залишати дім без прибирання, інакше нечиста сила може «зазирнути» в оселю;

не користуватися посудом із тріщинами чи надколами – його викидали;

не заздрити й не бажати зла іншим, адже все повернеться бумерангом;

не вирушати на риболовлю – улов буде невдалим;

не переїдати й не вживати багато алкоголю;

не стригти волосся й нігті.

Також цього дня

1002 – заснування міста Хотин (Чернівецька область, Україна)



1791 – народився Майкл Фарадей, англійський фізик і хімік, основоположник вчення про електромагнітне поле.



1835 – народився Олександр Потебня, українсько-російський філолог-славіст, автор вчення про внутрішню форму слова. Потебня вивчав проблеми поетичної мови у зв'язку з мисленням, ставив питання мистецтво як особливий спосіб пізнання світу. Вивчав українську мову та український фольклор, коментував «Слово про похід Ігорів». Створив наукову школу, відому як Харківська лінгвістична школа.



1862 - 16-й президент США Авраам Лінкольн оголосив про те, що з 1 січня 1863 всі раби «відтепер і назавжди будуть вільними».



1917 – Симон Петлюра виступив на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про Вільне козацтво



1937 – в Українській РСР створено Житомирську, Полтавську, Миколаївську області.



1939 – радянські війська окупували Львів і Стрий



1939 – СРСР і Третій Рейх попередньо встановили демаркаційну лінію між своїми окупаційними зонами в Польській республіці



1939 – пройшов спільний радянсько-нацистський парад у Бересті



1941 – в зайнятому нацистами Києві відновлено діяльність Всеукраїнської православної церковної ради



1955 – під Бахчисараєм відкрито найбільшу в СРСР астрофізичну лабораторію.



1957 – народився Нік Кейв, австралійський музикант, письменник, актор (що проживає в Англії).



1959 – народився Борис Барський, український режисер, актор, поет. Учасник одеської комік-трупи "Маски".



1970 – народився Руперт Пенрі-Джонс, англійський актор («Матч Поінт», «Чотири пера», «Докази розуму», серіали «Spooks», «Шовк», «Сучасний потрошитель»).



1976 – народився Роналдо (справжнє ім'я – Луїс Назаріо де Ліма Роналдо), бразильський футболіст.



1982 – народилася Біллі Пайпер, англійська актриса («Доктор Хто», «Таємний щоденник дівчини на виклик», «Менсфілд Парк»). Біллі ще й співачка. Її альбом Honey to the bee став в Англії платиновим.



1990 – англієць Стів Вудмор виголосив за 56,01 секунди 595 слів (тобто 637,4 слова за хвилину) і потрапив до Книги рекордів Гіннесса.



2012 – в одному з ресторанів Преторії під час збройного пограбування, смертельно поранений Коррі Сандерс, екс-чемпіон світу з боксу, який наступного дня помер у лікарні.



2019 – завершення українського фестивалю «Comic Con Ukraine 2019» у Києві.

Іменини відзначають

Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Олександр, Параска, Петро.