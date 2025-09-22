22.09.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні ваша уява може вдихнути нові барви в буденні справи, проте є ризик сплутати мрії з фактами. Важливо залишатися реалістом, щоб уникнути помилкових рішень.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну не варто приймати будь-яких важливих рішень або робити відповідальні кроки: він здатний помилятися, приймаючи бажане за дійсне. Ось чому навіть якщо якась ідея здасться Овну чудовою і потребує негайного виконання, йому краще кілька днів почекати, пам'ятаючи, що зірки схиляють його до необдуманих вчинків. В іншому ж день цілком гарний - Овен може спокійно насолоджуватися життям, залишивши важливі рішення до кращих часів.

Телець (21 квітня – 22 травня)

Тельцю доведеться виявити всю можливу твердість, щоб оточуючі не навантажили його чимось. Можливо, начальству здасться, що на Тельця можна звалити ще один обов'язок чи колеги раптом вирішать, що він має виконувати роботу за них. Або Тельця залучать до суспільно-корисної діяльності; а може, Телець сам себе експлуатуватиме і підганятиме! Так чи інакше, Тельцю варто навчитися говорити «ні» (у тому числі й собі самому), наперед запасаючись набором ввічливих відмов.

Близнюки (22 травня – 22 червня)

Близнюки можуть випробувати якусь спокусу. Є ймовірність того, що їм надійде приваблива пропозиція або вони познайомляться з симпатичним представником протилежної статі. А може, Близнюкам доведеться боротися з бажанням зробити щось заборонене – наприклад, з'їсти зайве тістечко, закурити чи відповісти «так». Так чи інакше, зірки радять Близнюкам ретельно зважити всі «за» та «проти» – від їхнього сьогоднішнього рішення може не залежати нічого. А може – дуже багато.

Рак (22 червня – 23 липня)

Ситуація може вимагати від раку проявити свої професійні навички в повному обсязі. Мова може йти про позаштатну ситуацію, про авраль у справах, про влаштування на роботу, про іспит або про щось ще – головне, що Раку доведеться доводити навколишнім або собі свою компетентність у якомусь питанні. Зірки свідчать про те, що Рак має потрібний набір знань і вмінь, щоб не вдарити в бруд обличчям, так що завдання цілком йому під силу.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки дарують Леву гармонію у душі. Його внутрішній барометр показуватиме «сонячно», і будь-які справи Леву вдаватимуться легко. Цей настрій здатний відбиватися на всьому, за що б він не взявся. Можливо, якісь питання, які обтяжували Лева, раптом вирішаться самі собою. Крім того, зірки передвіщають йому відмінний день для того, щоб налагодити стосунки з оточуючими: за бажання для Лева не важко буде вразити всіх своєю чарівністю.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Запорукою успіху для Діви є обережність. День не наділяє її спритністю та швидкістю реакції, необхідними для того, щоб впевнено орієнтуватися у ситуації. Не виключено, що хтось із оточуючих перехопить у Діви ініціативу, скористається її неінформованістю чи навіть піде на обман. Щоб уникнути можливих втрат, Діві необхідно потроїти пильність. І не ставати учасником сумнівних схем, які навколишні спробують її втягнути.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп обіцяє Терезам прекрасний день гармонії та любові! Вони можуть сповна відчути це, навіть якщо вони не мають конкретних приводів для радості. Чиясь посмішка, погляд, натяк здатні підняти Терези на вершини блаженства. Можливо також, що саме день подарує самотнім Терезам приємний романтичний сюрприз або багатообіцяюче знайомство. Якщо ж Терези мають кохану людину, цей день їм просто необхідно провести разом.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові не варто братися за нові проекти – є шанс, що все піде навперейми. День підходить для того, щоб присвятити його коханій людині, друзям, блаженному байдикування або простим радостям життя, на кшталт шопінгу та розслаблюючої ванни. А ось все, що стосується роботи та більш-менш трудомістких справ, валитиметься у Скорпіона з рук і буксуватиме на найнесподіванішому місці. Саме тому зірки радять Скорпіонові зайнятися тим, що виходитиме в нього найкраще: просто жити і радіти життю.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Стрілець буде відмінним оратором: для нього не складе труднощів переконати оточуючих у своїй правоті або захопити якоюсь авантюрною ідеєю. Ентузіазм Стрільця буде заразливим, і нехай він часом схильний перебільшувати, робити поспішні висновки та приймати бажане за дійсне – що ж? Ідеї ​​Стрільця будуть привабливі саме своєю фантастичністю. Ну а прорахувати все на калькуляторі «від і до» можна і в якийсь інший, нудніший день.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У голову Козерога можуть раз у раз приходити цінні ідеї, ось тільки зірки не радять намагатися їх здійснити. Яскрава уява поєднуватиметься у нього з практичністю, завдяки чому повітряні замки Козерога можуть набувати, на перший погляд, цілком житлового вигляду. Пофарбувати стелю в рожевий колір, влаштувати акваріум на всю стіну - ось лише скромний приклад того, які фантастичні плани можуть юрмитися біля Козерога в голові. Втім, гнати ці плани від себе також не варто. Найкраще їх запам'ятати, щоб як слід обміркувати в якийсь інший день.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

День Водолія переповнений емоціями! Заплакати або засміятися для нього буде легко, а ще легше – і те, й інше з інтервалом у п'ять хвилин. Навколишнім, навіть найближчим людям, буде нелегко витримувати неспокійний настрій Водолія, тим більше, що свої бурхливі емоції він здатний обрушити на їхні голови в самий невідповідний момент. Втім, якщо Водолій візьме себе до рук, сильні емоції можуть стати його зброєю, допомагаючи долати перепони та добиватися свого.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам необхідно бути уважнішими у справах, особливо фінансових: можливі помилки. Не виключено, що Рибам не вистачатиме інформації для вирішення якихось питань. Щоб їхня репутація та гаманець не постраждали, Рибам не слід братися за те, що знаходиться поза їхньою компетенцією: навіть у простих справах вони ризикують зайти не в той степ! Втім, цього не станеться, якщо у спірних питаннях Риби не забудуть порадитись із професіоналами.