22.09.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 вересня

Зранку харківське небо буде чистим і ясним, та таким залишиться до вечора. Опадів не прогнозують.

погода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
21 вересня у Харкові очікується невелика хмарність. Без опадів.
 
Вітер південно-західний, 5– 10 м/с.
 
Температура повітря вдень 26 – 28° тепла.
 
Народні прикмети

  • якщо не прийшло бабине літо – тепла ще не буде щонайменше тиждень;
  • коли на вишні тримається листя – заморозки відкладуться;
  • рясна павутина на деревах свідчить про теплу й суху осінь;
  • велика кількість лушпиння на цибулі вказує на холодну й морозну зиму;
  • калюжі вкриваються кригою – чекати на сильні морози й коротке бабине літо;
  • ясний і сонячний день обіцяє теплу осінь та м’яку зиму;
  • пташині зграї летять високо – наближається різке похолодання;
  • білки активно роблять запаси – зима буде довгою й суворою;
  • осінній дощ – до сніжної зими;
  • хмарність без опадів – до затяжної та вологої осені.
Тэги:  харків, прогноз погоди, погода
