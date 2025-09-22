22.09.2025 06:00 Рита Парфенова
Прогноз погоди у Харкові на 22 вересня
Зранку харківське небо буде чистим і ясним, та таким залишиться до вечора. Опадів не прогнозують.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
21 вересня у Харкові очікується невелика хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 5– 10 м/с.
Температура повітря вдень 26 – 28° тепла.
Народні прикмети
-
якщо не прийшло бабине літо – тепла ще не буде щонайменше тиждень;
-
коли на вишні тримається листя – заморозки відкладуться;
-
рясна павутина на деревах свідчить про теплу й суху осінь;
-
велика кількість лушпиння на цибулі вказує на холодну й морозну зиму;
-
калюжі вкриваються кригою – чекати на сильні морози й коротке бабине літо;
-
ясний і сонячний день обіцяє теплу осінь та м’яку зиму;
-
пташині зграї летять високо – наближається різке похолодання;
-
білки активно роблять запаси – зима буде довгою й суворою;
-
осінній дощ – до сніжної зими;
-
хмарність без опадів – до затяжної та вологої осені.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости