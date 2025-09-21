    
21.09.2025  21:33   Дмитро Колонєй

Рецепт ніжного яблучного торта без випічки

Найкращий дієтичний десерт. Тут навіть немає цукру, але за бажанням можна додати трохи меду чи сиропу.

Як приготувати яблучний торта без випічки: рецепти
 
цей рецепт дозволить приготувати ніжний та корисний яблучний торт без необхідності вмикати духовку. 
 

Яблучний торт без випічки

 

Продукти:

 
  • 800 г яблук
  • 150 г чорносливу
  • 100 г волоських горіхів
  • 40 г висівок
  • 2 яєчні білки
  • 75 мл води
  • 15 г желатину
  • 1 ч. л. кориці
Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Очистити та нарізати яблука великими шматочками.
  2. Обсмажити яблука до м'якості.
  3. Подрібнити обсмажені яблука в блендері до пюре.
  4. Проварити яблучне пюре протягом кількох хвилин|мінути|.
  5. Подрібнити волоські горіхи та висівки в крихту.
  6. Дрібно нарізати чорнослив.
  7. Розчинити желатин у воді.
  8. Утрамбувати у формі для торта нижній шар із чорносливу, висівок та горіхів.
  9. Додати в яблучну масу корицю та желатин.
  10. Збити масу міксером протягом кількох хвилин.
  11. Викласти яблучну масу зверху на підготовлений корж.
  12. Відправити торт у холодильник на 3-4 години.
 
Тэги:  рецепт, десерт, торт, яблука, горіхи
