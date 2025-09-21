21.09.2025 21:33 Дмитро Колонєй

Рецепт ніжного яблучного торта без випічки

Найкращий дієтичний десерт. Тут навіть немає цукру, але за бажанням можна додати трохи меду чи сиропу.

Як пише РЕДПОСТ, цей рецепт дозволить приготувати ніжний та корисний яблучний торт без необхідності вмикати духовку.

Яблучний торт без випічки

Продукти:

800 г яблук

150 г чорносливу

100 г волоських горіхів

40 г висівок

2 яєчні білки

75 мл води

15 г желатину

1 ч. л. кориці

Покроковий рецепт приготування:

Очистити та нарізати яблука великими шматочками. Обсмажити яблука до м'якості. Подрібнити обсмажені яблука в блендері до пюре. Проварити яблучне пюре протягом кількох хвилин|мінути|. Подрібнити волоські горіхи та висівки в крихту. Дрібно нарізати чорнослив. Розчинити желатин у воді. Утрамбувати у формі для торта нижній шар із чорносливу, висівок та горіхів. Додати в яблучну масу корицю та желатин. Збити масу міксером протягом кількох хвилин. Викласти яблучну масу зверху на підготовлений корж. Відправити торт у холодильник на 3-4 години.