14.09.2025 21:30 Дмитро Колонєй
Домашні здобні сушки: класика до чаю
Готуючи цю популярну випічку, яку приємно "точити" під серіал чи кіно, можна врахувати смаки близьких чи гостей.
, ароматні домашні здобні сушки ідеально підходять до чаю або кави і можуть бути як хрусткими, так і м'якими всередині - все залежить від того, як ви їх спечете.
Домашні здобні сушки
Продукти:
борошно пшеничне – 2,5 склянки
вода – 0,5 склянки
яйця курячі – 2 шт.
масло вершкове – 20 г
сіль - 0,5 ч. ложки
цукор – 1 щіпка + для варіння тіста
Покроковий рецепт приготування:
Закип'ятити воду із 1 ч.л. цукру (на 1 літр води).
Замісити тісто з борошна, води, яєць, вершкового масл, солі і щіпки цукру до щільного і гладкого стану.
Сформувати джгутики довжиною 10-12 см і згорнути їх у кільця.
Відварити заготовки в окропі з цукром 1-2 хвилини після спливання.
Обсушити сушки на решітці чи пергаменті.
Випекти в духовці:
при 180 °C 30–35 хвилин – вийдуть сухі та хрусткі,
при 200–220 °C 15–20 хвилин залишаться м'якими всередині.
