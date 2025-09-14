    
14.09.2025  21:30   Дмитро Колонєй

Домашні здобні сушки: класика до чаю

Готуючи цю популярну випічку, яку приємно "точити" під серіал чи кіно, можна врахувати смаки близьких чи гостей.

 
Як пише РЕДПОСТ, ароматні домашні здобні сушки ідеально підходять до чаю або кави і можуть бути як хрусткими, так і м'якими всередині - все залежить від того, як ви їх спечете.
 

Домашні здобні сушки

 

Продукти:

 
  • борошно пшеничне – 2,5 склянки
  • вода – 0,5 склянки
  • яйця курячі – 2 шт.
  • масло вершкове – 20 г
  • сіль - 0,5 ч. ложки
  • цукор – 1 щіпка + для варіння тіста
Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Закип'ятити воду із 1 ч.л. цукру (на 1 літр води).
  2. Замісити тісто з борошна, води, яєць, вершкового масл, солі і щіпки цукру до щільного і гладкого стану.
  3. Сформувати джгутики довжиною 10-12 см і згорнути їх у кільця.
  4. Відварити заготовки в окропі з цукром 1-2 хвилини після спливання.
  5. Обсушити сушки на решітці чи пергаменті.
  6. Випекти в духовці:
  • при 180 °C 30–35 хвилин – вийдуть сухі та хрусткі,
  • при 200–220 °C 15–20 хвилин залишаться м'якими всередині.
