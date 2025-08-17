17.08.2025 21:39 Дмитро Колонєй
Солоне печиво: простий рецепт для домашньої випічки
Відмінний варіант для закуски або замість хліба.
Як пише РЕДПОСТ
, солоне печиво готується лише за півгодини, а інгредієнти потрібні найпростіші.
Ці хрумкі крекери стануть ще смачнішими, якщо додати в тісто більше різних спецій та ароматних трав.
Солоне печиво
Продукти:
-
1 яєчний жовток
-
80 г вершкового масла
-
120 г борошна
-
0,5 ч. л. солі
Покроковий рецепт приготування:
-
Змішати олію та жовток із сіллю до м'якої однорідної маси.
-
Додати борошно.
-
Замісити пластичне тісто.
-
Розкотити тісто прямо на пергаменті тонким шаром.
-
Нарізати заготовку на квадратики чи смужки.
-
За бажанням змастити печиво жовтком для гарної скоринки.
-
Випікати 12-15 хвилин|мінути| при температурі 180 °C до золотистого кольору.
-
Готове печиво виходить розсипчастим, з приємним вершковим смаком і легким солоним акцентом.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0