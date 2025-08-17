    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Солоне печиво: простий рецепт для домашньої випічки
17.08.2025  21:39   Дмитро Колонєй

Солоне печиво: простий рецепт для домашньої випічки

Відмінний варіант для закуски або замість хліба.

Як приготувати солоне печиво: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, солоне печиво готується лише за півгодини, а інгредієнти потрібні найпростіші.
Ці хрумкі крекери стануть ще смачнішими, якщо додати в тісто більше різних спецій та ароматних трав.
 

Солоне печиво 

 

Продукти:

 
  • 1 яєчний жовток
  • 80 г вершкового масла
  • 120 г борошна
  • 0,5 ч. л. солі
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Змішати олію та жовток із сіллю до м'якої однорідної маси.
  2. Додати борошно.
  3. Замісити пластичне тісто.
  4. Розкотити тісто прямо на пергаменті тонким шаром.
  5. Нарізати заготовку на квадратики чи смужки.
  6. За бажанням змастити печиво жовтком для гарної скоринки.
  7. Випікати 12-15 хвилин|мінути| при температурі 180 °C до золотистого кольору.
  8. Готове печиво виходить розсипчастим, з приємним вершковим смаком і легким солоним акцентом.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
 

 

 

Тэги:  рецепт, десерт, печиво, борошно, масло
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.08 Кулінарні рецепти Мариновані печериці: швидкий та ароматний рецепт 15.08 Кулінарні рецепти Салат з хрусткими баклажанами та помідорами: пікантний смак за 15 хвилин 14.08 Кулінарні рецепти Ароматна риба з овочами, запечена в духовці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 