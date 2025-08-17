    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворог вдарив по Харкову балістичною ракетою (оновлено)
17.08.2025  23:24   Дмитро Колонєй

Ворог вдарив по Харкову балістичною ракетою (оновлено)

Харків під атакою загарбників.


Ворог вдарив по Харкову балістичною ракетою (оновлено)
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував: "За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Попередньо - є постраждалі. Деталі уточнюємо."
 
Прильот в Індустріальному районі стався поміж багатоповерхівок - щонайменше у шістьох з них вибиті вікна. 
 
Читайте нас в  Facebook ,  Telegram  и  Instagram
 
Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 13-річна дівчинка, 21-річна, 27-річна та  60-річна жінка . Медики наразі надають всю необхідну допомогу.
 
Кількість постраждалих зросла до 8 людей.
Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, загарбники вдарили по кладовищу під Харковом, є постраждалі.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.08 Надзвичайні події Загарбники вдарили по кладовищу під Харковом, є постраждалі (оновлено) 17.08 Надзвичайні події Ворог атакував Харків 17.08 Надзвичайні події Зруйновані будівлі, двоє постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харківщині (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 