17.08.2025 23:24 Дмитро Колонєй

Ворог вдарив по Харкову балістичною ракетою (оновлено)

Харків під атакою загарбників.



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов поінформував: "За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Попередньо - є постраждалі. Деталі уточнюємо."

Прильот в Індустріальному районі стався поміж багатоповерхівок - щонайменше у шістьох з них вибиті вікна.

Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 13-річна дівчинка, 21-річна, 27-річна та 60-річна жінка . Медики наразі надають всю необхідну допомогу. Кількість постраждалих зросла до 8 людей. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків.

