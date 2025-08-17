17.08.2025 23:24 Дмитро Колонєй
Ворог вдарив по Харкову балістичною ракетою (оновлено)
Харків під атакою загарбників.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов поінформував: "За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Попередньо - є постраждалі. Деталі уточнюємо."
Прильот в Індустріальному районі стався поміж багатоповерхівок - щонайменше у шістьох з них вибиті вікна.
Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 13-річна дівчинка, 21-річна, 27-річна та 60-річна жінка . Медики наразі надають всю необхідну допомогу.
Кількість постраждалих зросла до 8 людей.
Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, загарбники вдарили по кладовищу під Харковом, є постраждалі.
