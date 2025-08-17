    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Загарбники вдарили по кладовищу під Харковом, є постраждалі (оновлено)
17.08.2025  14:00   Дмитро Колонєй

Загарбники вдарили по кладовищу під Харковом, є постраждалі (оновлено)

Стали відомі подробиці щодо удару по передмістю Харкова.

Вдарили по кладовищу у передмісті загарбники, є постраждалі: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, один із авіаударів  прийшовся по території кладовища. Є постраждалі, від медичної допомоги Відмовились. Місцевими, фахівцями ДСНС та поліції Пожежа локалізована.
 
За уточненою інформацією, під ударом опинилося с. Лісне Малоданилівської громади. 
Внаслідок атаки 2 КАБ постраждали троє людей: 49-річний чоловік і жінки 48 та 51 років. В усіх — гостра реакція на стрес, від госпіталізації відмовилися. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Інформація про можливий ворожий «прильот» у Київському районі Харкова не підтвердилася. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупаційна армія поцілила по території громади у передмісті Харкова.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.08 Надзвичайні події Ворог атакував Харків 17.08 Надзвичайні події Зруйновані будівлі, двоє постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харківщині (фото) 16.08 Надзвичайні події На Харківщині зафіксовано нові воєнні злочини: обстріли трьох районів та пошкодження будинків (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 