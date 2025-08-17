17.08.2025 14:00 Дмитро Колонєй
Загарбники вдарили по кладовищу під Харковом, є постраждалі (оновлено)
Стали відомі подробиці щодо удару по передмістю Харкова.
, один із авіаударів прийшовся
по території кладовища. Є постраждалі, від медичної допомоги Відмовились. Місцевими, фахівцями ДСНС та поліції Пожежа локалізована.
За уточненою інформацією, під ударом опинилося с. Лісне Малоданилівської громади.
Внаслідок атаки 2 КАБ постраждали
троє людей: 49-річний чоловік і жінки 48 та 51 років. В усіх — гостра реакція на стрес, від госпіталізації відмовилися.
Інформація про можливий ворожий «прильот» у Київському районі Харкова не підтвердилася.
по території громади у передмісті Харкова.
