Захиснику України на Харківщині присвоєно звання Героя України

Президент України відзначив Дениса Лисенка, який захищає Україну на Вовчанському напрямку Харківщини.



Як повідомляє РЕДПОСТ Президент України присвоїв почесне звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка» старшому солдату Денису Лисенку – старшому навіднику механізованого відділення мотопіхотного взводу мотопіхотної роти 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

1 березня 2024 року поблизу Синьківки на Харківщині разом зі своїм підрозділом Денис Лисенко штурмував укріплену позицію окупантів. Першим прорвався до ворожих укріплень, знищив вогневу точку та забезпечив подальше просування штурмової групи. Під щільним обстрілом евакуював пораненого побратима, завдяки чому вдалося зберегти його життя.

2 березня старший солдат Лисенко був пораненний, але після лікування повернувся на службу. У червні неподалік Вовчанська знову був поранений під час ворожого артобстрілу, але продовжив відбивати атаки й надавати допомогу пораненим побратимам.

У жовтні згерой був пораней втретє – у плече, але, попри це, разом із побратимом продовжував утримувати позицію, відбиваючи кулеметним вогнем численні атаки окупантів упродовж 18 днів, – до моменту, коли змогли провести евакуацію. Того ж місяця під щільним обстрілом самотужки виніс із бойових позицій до точки евакуації непритомного побратима.

8 квітня на бойових позиціях у Вовчанську разом із побратимами вступив у стрілецький бій з шістьма ворожими штурмовиками та власноруч знищив чотирьох із них.

Володимир Зеленський особисто познайомився з Денисом Лисенком 4 серпня 2025 року, під час спілкування з військовими на командно-спостережному пункті 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї ОМПБр. Командири бригади та батальйону відзначили бойові подвиги старшого солдата.

