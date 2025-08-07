07.08.2025 13:43 Рита Парфенова

Міськрада Харкова нагородила військових, іноземних партнерів і ветеранів

На позачерговій сесії Харківської міської ради 7 серпня почесними грамотами відзначили Головнокомандувача ЗСУ, мера Каунаса, представників ветеранських організацій та правоохоронців.

Як повідомляє РЕДПОСТ, харківська міська рада 7 серпня на позачерговій сесії ухвалила рішення про вручення почесних грамот низці осіб за заслуги перед містом і державою.

Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського нагороджено за талановите військове керівництво, вірність національним інтересам, вагомий внесок у захист Харкова, а також з нагоди ювілею.

За підтримку українського народу, розвиток міжнародних відносин і допомогу мешканцям Харкова відзнаки отримали мер литовського міста Каунас Вісвалдас Матійошайтіс і директор адміністрації Каунаської міськради Тадас Метеліоніс.

Також почесними грамотами нагородили голову комітету ветеранів праці та дітей війни Харківської обласної організації ветеранів України Володимира Гриневича й почесного голову Харківської міської організації ветеранів України Бориса Котенка. Відзнаки приурочені до Дня міста та Дня Незалежності України.

Окремо міськрада відзначила групу працівників поліції за сумлінне виконання службових обов’язків і внесок у забезпечення порядку в Харкові до Дня Національної поліції.

