Харків відшкодовуватиме витрати на лікування та відпочинок військових і їхніх родин

На позачерговій сесії міськради ухвалили рішення про надання субвенції для часткового покриття вартості санаторно-курортного лікування ветеранів та відпочинку захисників і їхніх сімей.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська міська рада 7 серпня ухвалила рішення про надання субвенції обласному бюджету Харківської області для часткової компенсації витрат на лікування та реабілітацію військових.
Йдеться про осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час захисту України. Для них передбачено відшкодування 50% вартості санаторно-курортного лікування, яке надається в межах території України.
Окрім цього, документом визначено фінансову підтримку в розмірі 30% вартості послуг з відпочинку та адаптації для захисників і захисниць, а також членів їхніх сімей у рекреаційних закладах Харківської області.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Сприятливий час для наведення порядку в роботі й особистому житті. Уникайте надмірної критичності до себе й інших.
Із самого ранку очікується дощ із грозою. До самого вечора буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
7 серпня в Україні та світі відзначають День професійного спікера.
влажность:
давление:
ветер: