07.08.2025 14:08 Рита Парфенова

Харків відшкодовуватиме витрати на лікування та відпочинок військових і їхніх родин

На позачерговій сесії міськради ухвалили рішення про надання субвенції для часткового покриття вартості санаторно-курортного лікування ветеранів та відпочинку захисників і їхніх сімей.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська міська рада 7 серпня ухвалила рішення про надання субвенції обласному бюджету Харківської області для часткової компенсації витрат на лікування та реабілітацію військових.

Йдеться про осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час захисту України. Для них передбачено відшкодування 50% вартості санаторно-курортного лікування, яке надається в межах території України.

Окрім цього, документом визначено фінансову підтримку в розмірі 30% вартості послуг з відпочинку та адаптації для захисників і захисниць, а також членів їхніх сімей у рекреаційних закладах Харківської області.

