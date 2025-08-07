    
07.08.2025  14:08   Рита Парфенова

Харків відшкодовуватиме витрати на лікування та відпочинок військових і їхніх родин

На позачерговій сесії міськради ухвалили рішення про надання субвенції для часткового покриття вартості санаторно-курортного лікування ветеранів та відпочинку захисників і їхніх сімей.

Харків частково компенсує лікування ветеранів і відпочинок військових родин

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська міська рада 7 серпня ухвалила рішення про надання субвенції обласному бюджету Харківської області для часткової компенсації витрат на лікування та реабілітацію військових.

Йдеться про осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час захисту України. Для них передбачено відшкодування 50% вартості санаторно-курортного лікування, яке надається в межах території України.

Окрім цього, документом визначено фінансову підтримку в розмірі 30% вартості послуг з відпочинку та адаптації для захисників і захисниць, а також членів їхніх сімей у рекреаційних закладах Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська рада 7 серпня провела позачергову сесію, під час якої внесла зміни до бюджету міської територіальної громади на 2025 рік.
Тэги:  сесія, харків
Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

