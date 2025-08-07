    
Главная Новини Харкова Суспільство Фахівці зробили висновок про історичну цінність підземних ході у харківському сквері «Стрілка»
07.08.2025  14:25   Рита Парфенова

Фахівці зробили висновок про історичну цінність підземних ході у харківському сквері «Стрілка»

Після зсуву ґрунту в центрі Харкова виявили підземні конструкції. Експертиза засвідчила: вони належать до технічної інфраструктури ХХ століття та не становлять археологічної цінності.

Фахівці: підземні ходи в центрі Харкова не мають історичної цінності

Підземні ходи, які з'явилися у сквері «Стрілка» внаслідок зсуву ґрунту, не мають історичної чи археологічної цінності. Такий висновок зробили історики й архівісти, що були залучені до їх обстеження, повідомляє РЕДПОСТ.

За словами директора Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Юрія Сидоренка, знайдені конструкції є елементами технічної інфраструктури минулого століття:

«На жаль, мова йде не про середньовічні таємниці. Це типова інфраструктура минулого століття – без сенсацій і без особливого значення для науки».

У міськраді підкреслили: навіть якщо знахідки не мають культурної цінності, інтерес до таких подій свідчить про зрілість суспільства та шанобливе ставлення до минулого міста. Усі подібні відкриття потребують фахового аналізу й уваги.

Раніше РЕДПОСТ писав, в центрі Харкова під час робіт після буревію виявили старовинні катакомби.
Тэги:  катакомби, харків
