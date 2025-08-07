Фахівці зробили висновок про історичну цінність підземних ході у харківському сквері «Стрілка»

Після зсуву ґрунту в центрі Харкова виявили підземні конструкції. Експертиза засвідчила: вони належать до технічної інфраструктури ХХ століття та не становлять археологічної цінності.
Підземні ходи, які з'явилися у сквері «Стрілка» внаслідок зсуву ґрунту, не мають історичної чи археологічної цінності. Такий висновок зробили історики й архівісти, що були залучені до їх обстеження, повідомляє РЕДПОСТ.
За словами директора Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Юрія Сидоренка, знайдені конструкції є елементами технічної інфраструктури минулого століття:
«На жаль, мова йде не про середньовічні таємниці. Це типова інфраструктура минулого століття – без сенсацій і без особливого значення для науки».
У міськраді підкреслили: навіть якщо знахідки не мають культурної цінності, інтерес до таких подій свідчить про зрілість суспільства та шанобливе ставлення до минулого міста. Усі подібні відкриття потребують фахового аналізу й уваги.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Сприятливий час для наведення порядку в роботі й особистому житті. Уникайте надмірної критичності до себе й інших.
Із самого ранку очікується дощ із грозою. До самого вечора буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
7 серпня в Україні та світі відзначають День професійного спікера.
влажность:
давление:
ветер: