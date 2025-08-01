01.08.2025 13:01 Рита Парфенова

У центрі Харкова під час робіт після буревію виявили старовинні катакомби

Підземні ходи відкрилися через зсув ґрунту в сквері «Стрілка». Місце вже почали розчищати для дослідження.



Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, в сквері «Стрілка» в центрі Харкова комунальні служби виявили старовинні катакомби. Підземні споруди стали видимими після зсуву ґрунту, що стався під час ліквідації наслідків буревію. Причиною зсуву могла стати вібрація від роботи спецтехніки.

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Комунальники вже почали розчищення території навколо провалу, аби дослідити структуру та стан підземної локації. За інформацією Харківської міської ради, ситуація під контролем. Влада розглядає можливі варіанти використання знайдених об’єктів у майбутньому — як з історичної, так і з туристичної точки зору.

Дивіться фото з місця події у галереї нижче.

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