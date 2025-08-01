Патрульні затримали чоловіка з 9 згортками наркотиків у Харкові

Підозрілу поведінку чоловіка на вулиці Павлівській помітили патрульні, які виявили у нього речовини, ймовірно, синтетичного походження.
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Усе сприяє спокійній, обдуманій роботі – імпровізації краще уникати. В особистому житті важливо відкрито говорити про почуття та створювати романтичну атмосферу.
З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів.
Після переходу на новий календар 1 серпня відзначають перший Спас, він називається Медовий чи Маковей.
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