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01.08.2025  13:32   Рита Парфенова

Патрульні затримали чоловіка з 9 згортками наркотиків у Харкові

Підозрілу поведінку чоловіка на вулиці Павлівській помітили патрульні, які виявили у нього речовини, ймовірно, синтетичного походження.

Затримання наркодилера з 9 згортками мефедрону у Харкові

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Учора ввечері на вулиці Павлівській увагу патрульних привернув чоловік, поведінка якого здалася поліцейським підозрілою. Громадянин, помітивши службове авто, змінив напрямок та намагався швидко піти з поля зору інспекторів.
 
Патрульні наздогнали та зупинили чоловіка для перевірки. Під час спілкування він помітно нервував і, як виявилось, недарма.
 
Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у чоловіка 9 згортків червоного кольору. У середині згортків були речовини, ймовірно, синтетичного походження, зі слів громадянина — мефедрон.
 
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
 
Поліція закликає громадян повідомляти про правопорушення чи злочини за номером 102.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові затримали 21-річного наркозбувача канабісу під час передачі «пакунка».
Тэги:  наркотики, харків
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