01.08.2025 13:54 Рита Парфенова

На Харківщині через занижену оцінку рекреаційної землі бюджет втратив понад 15 млн грн

Прокурори СЕП завершили розслідування щодо оцінювача та директорки ТОВ, через дії яких було занижено вартість землі, призначеної для продажу, на понад 15 мільйонів гривень. Обвинувальні акти скеровані до суду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури передали до суду обвинувальні акти щодо двох осіб, дії яких спричинили державі значні фінансові збитки. Йдеться про оцінювача та директорку товариства з обмеженою відповідальністю, через недбалість і зловживання яких бюджет недоотримав понад 15 мільйонів гривень.

За даними слідства, у 2019–2020 роках оцінювач, маючи відповідну кваліфікацію, склав звіти з експертної грошової оцінки двох земельних ділянок рекреаційного призначення, розташованих на території Мартівської сільради колишнього Печенізького району. Землю планували продати приватним підприємствам, але оцінювач свідомо занизив її ринкову вартість – у першому випадку більш ніж на 13 млн грн, у другому – майже на 2 млн грн.

Директорка ТОВ, яка мала здійснити рецензування звітів, неналежно виконала свої обов’язки й не виявила суттєвих порушень у документах. Вона надала позитивну рецензію, що дозволило подальше затвердження занижених показників і продаж землі за ціною, значно нижчою за ринкову.

У результаті таких дій до бюджету не надійшло понад 15 мільйонів гривень.

Обвинувальний акт щодо оцінювача направлено до суду за ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, вчинене повторно). Директорці ТОВ інкримінується ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

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