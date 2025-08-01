01.08.2025 14:19 Рита Парфенова

У Харкові вдосконалюють систему укриттів: метро, підвали й зупинки – як працює захист

Мережу споруд цивільного захисту у Харкові постійно розширюють – діють усі станції метро, облаштовано 14 захищених зупинок та підвали житлових будинків.



Фото: ХМР

У Харкові триває розвиток системи цивільного захисту населення. Як повідомив міський голова Ігор Терехов 1 серпня в ефірі національного телемарафону, головним укриттям залишається метрополітен, який був прихистком для 160 тисяч містян на початку повномасштабного вторгнення, передає РЕДПОСТ.

Наразі всі 30 станцій метро відкриті для доступу під час повітряних тривог. Крім того, у місті облаштували 14 спеціальних зупинок громадського транспорту, які також можуть слугувати укриттям.

Також у багатоквартирних будинках впорядковано підвальні приміщення – їх використовують як найпростіші сховища. Терехов наголосив, що з огляду на постійну загрозу ракетних ударів, Харків приділяє особливу увагу розбудові та модернізації укриттів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада розробляє проєктно-кошторисну документацію для будівництва соціального житла та чекає на державне фінансування.