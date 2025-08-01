01.08.2025 14:26 Рита Парфенова

Слобожанські «Скіфи» отримали аптечки за стандартами НАТО: 1000 бойових пігулок у захищеному пакуванні

У 5-ій Слобожанській бригаді НГУ «Скіф» аптечки комплектують за стандартами НАТО. Завдяки волонтерам гвардійці вже отримали 1000 «pill pack» – бойових пігулок у водо- та пилонепроникному пакуванні.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у 5-ій Слобожанській бригаді Національної гвардії України «Скіф» аптечки бійців комплектуються за стандартами НАТО – із застосуванням бойових пігулок у форматі «pill pack». Цей набір першої допомоги входить до складу стандартної аптечки IFAK та має критичне значення для порятунку життя на полі бою.

Як пояснює майор медичної служби Надія Ромодан, «pill pack» містить пігулки, які поєднують знеболювальні, протизапальні та антибактеріальні властивості. Препарати мають діяти у перші хвилини після поранення та бути безпечними до застосування в екстремальних умовах.

До набору входять: «Парацетамол», «Мілоксікам» та «Моксіфлоксацин» – усі вироблені в Україні на сертифікованому фармпідприємстві.

Однією з проблем було ненадійне пакування: таблетки часто зберігались у зіп-пакетах і втрачали придатність після потрапляння вологи чи пилу. Допомогу у вирішенні цієї проблеми надали волонтери, зокрема Дмитро Комаровський та благодійний фонд «АФУМед». Їхня команда розробила спеціальне блістерне пакування для «pill pack», яке герметично захищає кожну таблетку та дозволяє швидко і безпомилково застосувати її у стресовій ситуації.

Перша партія таких бойових наборів – 1000 штук – вже передана гвардійцям.

Дмитро Комаровський зазначає, що їхня система зберігання адаптована з американської армії, але реалізована в Україні для потреб наших військових. Завдяки їхнім зусиллям подібні аптечки також отримали евакуаційні екіпажі та медпункти всіх підрозділів Слобожанської бригади.

«Ми не забуваємо, як 5-та Слобожанська відстояла Харків, звільняла регіон та тримає оборону на складних ділянках фронту. Ми вдячні бійцям і будемо й далі підтримувати», – наголосив волонтер.

У бригаді запевняють: співпраця з волонтерами триває, попереду – нові проєкти, які допоможуть рятувати життя захисників України.

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