01.08.2025 14:37 Рита Парфенова

Підземні ходи в центрі Харкова: міська влада залучає істориків для дослідження

Після зсуву ґрунту в сквері «Стрілка» відкрилися невідомі катакомби. За словами мера Ігоря Терехова, розглядають кілька версій їх походження — від старого водогону до історичного ринку.

У Харкові триває дослідження підземних ходів, які нещодавно виявили на території скверу «Стрілка». Як повідомив 1 серпня міський голова Ігор Терехов, до вивчення цієї локації залучають істориків, аби з’ясувати походження конструкцій, передає РЕДПОСТ.

За словами мера, місто ініціює детальні розкопки для встановлення, що саме розташовано під землею. Також планується опрацювання архівних документів, які можуть прояснити, чи йдеться про елементи старого водогону, залишки рибного ринку, що існував тут кілька століть тому, чи щось інше.

Якщо локація матиме історичну цінність, міська влада обіцяє працювати над її збереженням і облаштуванням.

Причини зсуву ґрунту, що відкрив катакомби, наразі остаточно не встановлені. Серед імовірних факторів мер назвав регулярні обстріли, які викликають вібрацію, а також недавній буревій.

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Раніше РЕДПОСТ публікував фото старовинних катакомб, які виявили у центрі Харкова під час робіт після буревію.