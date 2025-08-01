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01.08.2025  14:54   Рита Парфенова

З Куп’янська вивезли 69-річного чоловіка під час обов’язкової евакуації

Рятувальники ДСНС Харківщини вивезли з прифронтового Куп’янська літнього мешканця. Евакуація здійснена броньованим автомобілем.

З Куп’янська евакуювали 69-річного чоловіка броньованим автомобілем

Як повідомляє РЕДПОСТ, 1 серпня співробітники Головного управління ДСНС України у Харківській області провели евакуаційні заходи в межах обов’язкової евакуації Куп’янської громади. Із самого міста Куп’янськ було вивезено 69-річного чоловіка.

До евакуації залучались троє рятувальників, у тому числі офіцер громади, та одна одиниця спецтехніки. Людину евакуювали за допомогою броньованого автомобіля.

З Куп’янська евакуювали 69-річного чоловіка броньованим автомобілем

ДСНС закликає жителів районів, де оголошена обов’язкова евакуація, не зволікати та виїжджати у безпечніші населені пункти.

На Харківщині діє цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації. Вона працює на базі благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр». Для запису на евакуацію з прифронтових територій можна звертатися за телефоном: 0-800-33-92-91.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Новоплатонівці, де після ракетного удару загинули семеро людей, евакуюватися погодився лише один мешканець.

Тэги:  евакуація, харків, агрессия россии
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