30.07.2025 14:22 Рита Парфенова

На Харківщині конфіскували 27 гектарів землі, які належали громадянам рф

Прокурори Ізюмської окружної прокуратури домоглися через суд конфіскації земель сільськогосподарського призначення, які незаконно перебували у власності громадян держави-агресора.

Як повідомляє РЕДПОСТ, суд задовольнив 7 позовів Ізюмської окружної прокуратури Харківської області щодо конфіскації земельних ділянок, які були у спадок отримані громадянами рф, але не відчужені у встановлений законом строк.

Йдеться про 12 ділянок загальною площею 27 гектарів у Ізюмському районі. Згідно з Земельним кодексом України, іноземці зобов’язані протягом року після спадкування відчужити сільськогосподарські землі. Якщо цього не зроблено — ділянки можуть бути конфісковані за рішенням суду.

Повернення цих земель у державну власність — не лише юридичний акт, а й частина системної роботи з очищення української території від прихованої власності держави-агресора.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці повертають у власність держави протизаконно передані землі історичного значення під Харковом.