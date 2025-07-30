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30.07.2025  14:54   Рита Парфенова

У результаті обстрілу селища Васищеве загинула одна людина, четверо поранені

Росіяни атакували селище Васищеве в межах Харківського району. За уточненими даними є жертви — одна людина загинула, четверо отримали поранення.

вибух
Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Сьогодні російські війська завдали удару по селищу Васищеве Харківського району. Під час атаки сталася пожежа – спалахнуло одне із місцевих господарств.

За підтвердженими даними, одна людина загинула. Ще четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості та наразі перебувають на лікуванні.

На місці працюють рятувальні служби, медики та правоохоронці. Деталі щодо типу ворожого озброєння встановлюються слідчими органами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілу у селі Васищеве виникла пожежа.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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