    
Главная Новини Харкова ЖКГ Ремонтники Харкова відновили роботу майже 4 км мереж освітлення
30.07.2025  15:24   Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова відновили роботу майже 4 км мереж освітлення

Як ліквідують аварії та ремонтують мережі фахівці підприємства розповіли та показали у КП «Міськсвітло» Харкова.

Відновили роботу майже 4 км мереж освітлення ремонтники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом тижня бригади комунального підприємства  
  • усунули близько 150 аварій на мережах зовнішнього освітлення.
  • замінили сім опор, 13 світильників та 65 ламп.
  • відремонтували 94 світильники.
  • відновили роботу 3,8 км мереж освітлення.
Відновили роботу майже 4 км мереж освітлення ремонтники: Новини Харкова
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янам рекомендують зменшити споживання електроенергії ввечері.
 
Тэги:  ремонт, світло, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.07 ЖКГ У Харкові триває ремонт будинків та дитячіх майданчиків (фото) 29.07 ЖКГ Комунальники продовжують підготовку комунікацій Харкова до зими 28.07 ЖКГ Не буде газу на двох харківських вулицях
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 