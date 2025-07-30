30.07.2025 11:02 Рита Парфенова

Харків'янам рекомендують зменшити споживання електроенергії ввечері

Високі температури спричинили пікове навантаження на енергосистему.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».

Станом на ранок 30 липня українська енергосистема працює з підвищеним навантаженням. За повідомленням "Укренерго", рівень споживання електроенергії залишається стабільно високим. Зокрема, о 9:30 ранку він був таким самим, як і на цей час доби попереднього дня.

29 липня денний максимум перевищив аналогічний показник понеділка на 4,3%. Причина зростання – висока температура повітря по всій країні.

Енергетики нагадують, що система ще відновлюється після нещодавніх масованих ракетно-дронових атак росії. Відтак, тривають аварійно-відновлювальні роботи на низці об’єктів.

Фахівці просять споживачів не вмикати кілька енергоємних приладів одночасно в години пікового навантаження – з 18:00 до 22:00. Це дозволить знизити ризики перевантаження мереж.

Водночас у дев’яти областях зафіксовані масштабні аварії на лініях електропередач через негоду. Станом на ранок без електропостачання повністю або частково залишались 156 населених пунктів. Основні причини – грози та сильні пориви вітру.

Аварійні бригади вже працюють над відновленням живлення. Очікується, що доступ до електроенергії буде поновлено до кінця доби. Проте ускладнені погодні умови в окремих регіонах можуть уповільнити темпи ремонту.

Споживачів просять стежити за повідомленнями на сайтах і в соцмережах своїх обленерго.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що нічна атака на Шевченківський район Харкова призвела до руйнувань у трьох будівлях. Комунальники вже ремонтують пошкоджені конструкції й обстежують територію.