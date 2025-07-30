30.07.2025 11:02 Рита Парфенова
Харків'янам рекомендують зменшити споживання електроенергії ввечері
Високі температури спричинили пікове навантаження на енергосистему.
Станом на ранок 30 липня українська енергосистема працює з підвищеним навантаженням. За повідомленням "Укренерго", рівень споживання електроенергії залишається стабільно високим. Зокрема, о 9:30 ранку він був таким самим, як і на цей час доби попереднього дня.
29 липня денний максимум перевищив аналогічний показник понеділка на 4,3%. Причина зростання – висока температура повітря по всій країні.
Енергетики нагадують, що система ще відновлюється після нещодавніх масованих ракетно-дронових атак росії. Відтак, тривають аварійно-відновлювальні роботи на низці об’єктів.
Фахівці просять споживачів не вмикати кілька енергоємних приладів одночасно в години пікового навантаження – з 18:00 до 22:00. Це дозволить знизити ризики перевантаження мереж.
Водночас у дев’яти областях зафіксовані масштабні аварії на лініях електропередач через негоду. Станом на ранок без електропостачання повністю або частково залишались 156 населених пунктів. Основні причини – грози та сильні пориви вітру.
Аварійні бригади вже працюють над відновленням живлення. Очікується, що доступ до електроенергії буде поновлено до кінця доби. Проте ускладнені погодні умови в окремих регіонах можуть уповільнити темпи ремонту.
Споживачів просять стежити за повідомленнями на сайтах і в соцмережах своїх обленерго.
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