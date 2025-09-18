    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харків’ян закликають оптимізувати споживання електроенергії
18.09.2025  10:18   Рита Парфенова

Харків’ян закликають оптимізувати споживання електроенергії

Мешканців Харківської області просять переносити активне використання електроенергії на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».
 
За даними на 9:30 18 вересня, загальне споживання електроенергії в Україні залишалося на рівні попереднього дня. Добовий максимум 17 вересня був зафіксований увечері та виявився на 1,1% нижчим за максимум 16 вересня.
 
Мешканцям Харківської області рекомендують переносити активне використання електроенергії на час з 11:00 до 15:00, коли сонячні електростанції працюють найбільш ефективно.
 
Українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованих ракетно-дронових атак росії, тривають аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах.
 
Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому мешканцям радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках операторів системи розподілу.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова відремонтували покрівлі на 30 об'єктах.
Тэги:  електроспоживання, укренерго, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 