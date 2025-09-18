Харків’ян закликають оптимізувати споживання електроенергії

Мешканців Харківської області просять переносити активне використання електроенергії на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.
Зірки дарують енергію, рішучість і силу відстоювати власні інтереси. Щоб досягти успіху, важливо зосередитися на своїх цілях, а не на суперництві.
У Харкові весь день збережеться хмарність. Вранці йтиме сильний дощ, удень він стане слабшим і до вечора припиниться.
Щорічно 18 вересня у всьому світі відзначається Всесвітній день моніторингу якості води.
влажность:
давление:
ветер: