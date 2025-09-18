18.09.2025 10:18 Рита Парфенова

Харків’ян закликають оптимізувати споживання електроенергії

Мешканців Харківської області просять переносити активне використання електроенергії на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».

За даними на 9:30 18 вересня, загальне споживання електроенергії в Україні залишалося на рівні попереднього дня. Добовий максимум 17 вересня був зафіксований увечері та виявився на 1,1% нижчим за максимум 16 вересня.

Мешканцям Харківської області рекомендують переносити активне використання електроенергії на час з 11:00 до 15:00, коли сонячні електростанції працюють найбільш ефективно.

Українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованих ракетно-дронових атак росії, тривають аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому мешканцям радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках операторів системи розподілу.

