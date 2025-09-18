18.09.2025 09:44 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 18 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 18 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків – 12

Золочів – 13

Богодухів – 9

Коломак – 14

Великий Бурлук – 15

Печеніги – 10

Слобожанське – 12

Куп’янськ – 10

Берестин – 11

Лозова – 10

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 17 вересня 2025 року.