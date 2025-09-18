Який радіаційний фон в Харкові та області на 18 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 18 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 17 вересня 2025 року.
Комментариев: 0
Зірки дарують енергію, рішучість і силу відстоювати власні інтереси. Щоб досягти успіху, важливо зосередитися на своїх цілях, а не на суперництві.
У Харкові весь день збережеться хмарність. Вранці йтиме сильний дощ, удень він стане слабшим і до вечора припиниться.
Щорічно 18 вересня у всьому світі відзначається Всесвітній день моніторингу якості води.
влажность:
давление:
ветер: