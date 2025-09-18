18.09.2025 09:23 Рита Парфенова

Поліція Харківщини фіксує наслідки обстрілів та веде розслідування воєнних злочинів

Минулої доби в Харківському та Куп’янському районах загинув один цивільний, поранено інших, пошкоджено будинки та інфраструктуру.

За минулу добу на Харківщині зафіксовано обстріли Харківського та Куп’янського районів. Військовослужбовці рф застосували безпілотні літальні апарати проти цивільного населення. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Дергачівській громаді під час атаки загинув 73-річний мешканець селища Слатине. Вогонь пошкодив приватні будинки, господарчі споруди та електромережі, у результаті спалахнула пожежа.

На Куп’янському напрямку зафіксовані влучання по цивільних об’єктах, пошкоджені будинки. Відомо про поранення місцевого жителя в місті Куп’янськ 15 вересня. У Великобурлуцькій громаді 16 вересня під час обстрілів зазнав травм мирний мешканець.

17 вересня поліцейські провели 36 оглядів місць подій і внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 18 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації. З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини зареєстрували 26 476 воєнних злочинів на території області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби російські війська завдали ударів по чотирьох населених пунктах Харківської області.