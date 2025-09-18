    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині відбито майже 20 ворожих штурмів на двох напрямках
18.09.2025  08:52   Рита Парфенова

На Харківщині відбито майже 20 ворожих штурмів на двох напрямках

Протягом доби Сили оборони стримували атаки окупантів на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку протягом доби зафіксовано 11 штурмових спроб противника. Бої відбувалися поблизу Вовчанська, села Одрадне, а також у напрямках населених пунктів Григорівка та Обухівка.

На Куп’янському напрямку російські війська здійснили сім атак. Сили оборони відбили штурмові дії у районах Борівської Андріївки, Кіндрашівки, Загризового, Богуславки та у напрямку Куп’янська.

мапа генштаб зсу

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби російські війська завдали ударів по чотирьох населених пунктах Харківської області.

