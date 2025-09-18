На Харківщині обстріляно чотири населені пункти: є загиблий і поранені

Внаслідок атак на Харківщині пошкоджено будинки та електромережі, зафіксовані жертви.
Протягом останньої доби російські війська завдали ударів по чотирьох населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
У селищі Слатине Дергачівської громади загинув 73-річний чоловік, постраждала 70-річна жінка. Крім того, до лікарів звернулися ще двоє поранених: 60-річний житель села Зарубівка Вільхуватської громади, який постраждав 16 вересня, та 85-річний чоловік із Куп’янська, травмований 15 вересня.
За даними обласних структур, для обстрілів ворог використовував різні види озброєння: один дрон-камікадзе типу «Герань-2», сім БпЛА «Молнія» та два FPV-дрони.
Внаслідок атак зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури:
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники ДСНС працювали на п’яти пожежах у Куп’янському та Харківському районах, спричинених атаками окупантів.
