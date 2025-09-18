    
18.09.2025  08:35   Рита Парфенова

На Харківщині обстріляно чотири населені пункти: є загиблий і поранені

Внаслідок атак на Харківщині пошкоджено будинки та електромережі, зафіксовані жертви.


На фото с. Слатине
Фото: Дергачівська МВА

Протягом останньої доби російські війська завдали ударів по чотирьох населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У селищі Слатине Дергачівської громади загинув 73-річний чоловік, постраждала 70-річна жінка. Крім того, до лікарів звернулися ще двоє поранених: 60-річний житель села Зарубівка Вільхуватської громади, який постраждав 16 вересня, та 85-річний чоловік із Куп’янська, травмований 15 вересня.

За даними обласних структур, для обстрілів ворог використовував різні види озброєння: один дрон-камікадзе типу «Герань-2», сім БпЛА «Молнія» та два FPV-дрони.

Внаслідок атак зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі постраждали п’ять приватних будинків у Слатиному, один приватний будинок у Курилівці, а також електромережі в Дергачах;
  • у Чугуївському районі було пошкоджено автомобіль у селі Білий Колодязь.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники ДСНС працювали на п’яти пожежах у Куп’янському та Харківському районах, спричинених атаками окупантів.

