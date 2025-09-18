У Харкові чоловіку повідомлено про підозру за систематичне домашнє насильство

Поліція Харкова повідомила про підозру 61-річному чоловіку, який протягом тривалого часу знущався над літньою матір’ю, незважаючи на адміністративні стягнення та профілактичні заходи.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
У Київському районі Харкова поліція задокументувала систематичне вчинення домашнього насильства 61-річним чоловіком стосовно його 88-річної матері. Правопорушник постійно ображав жінку, застосовуючи психологічний та економічний тиск.
Протягом року правоохоронці склали три адміністративні протоколи за статтею 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства) та неодноразово виносили термінові заборонні приписи. Однак ці заходи не зупинили порушника, і насильство тривало.
За цим фактом слідчі Харківського РУП №1 відкрили кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство). Наразі чоловіку повідомлено про підозру.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт, арешту, обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.
