18.09.2025  10:57   Рита Парфенова

У Харкові чоловіку повідомлено про підозру за систематичне домашнє насильство

Поліція Харкова повідомила про підозру 61-річному чоловіку, який протягом тривалого часу знущався над літньою матір’ю, незважаючи на адміністративні стягнення та профілактичні заходи.

У Харкові повідомлено про підозру чоловіку за домашнє насильство над літньою матір’ю

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Київському районі Харкова поліція задокументувала систематичне вчинення домашнього насильства 61-річним чоловіком стосовно його 88-річної матері. Правопорушник постійно ображав жінку, застосовуючи психологічний та економічний тиск.

Протягом року правоохоронці склали три адміністративні протоколи за статтею 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства) та неодноразово виносили термінові заборонні приписи. Однак ці заходи не зупинили порушника, і насильство тривало.

За цим фактом слідчі Харківського РУП №1 відкрили кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство). Наразі чоловіку повідомлено про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт, арешту, обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові поліцейські повідомили про підозру чоловіку за побиття дружини.
Тэги:  насильство, домашнє насильство, харків
