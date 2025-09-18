18.09.2025 11:15 Віталій Хіневич

У Харківській області ліквідували пожежу сухої рослинності на відкритій території

17 вересня о 11:24 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у с. Геніївка Чугуївського району на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

Прибувши на місце виклику, рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів встановили, що на відкритій території горить суха трава та гілля на площі 200 м кв.

Пожежу о 12:40 ліквідовано. Постраждалих немає. Причину встановлюють фахівці.

Від ДСНС Луганщини до ліквідації пожежі залучалося 5 чоловік особового складу із залученням 1 одиниці техніки.

