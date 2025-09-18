    
18.09.2025  11:15   Віталій Хіневич

У Харківській області ліквідували пожежу сухої рослинності на відкритій території

17 вересня о 11:24 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у с. Геніївка Чугуївського району на Харківщині.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
Прибувши на місце виклику, рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів встановили, що на відкритій території горить суха трава та гілля на площі 200 м кв. 
 
Пожежу о 12:40 ліквідовано. Постраждалих немає. Причину встановлюють фахівці.
 
Від ДСНС Луганщини до ліквідації пожежі залучалося 5 чоловік особового складу із залученням 1 одиниці техніки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 17–18 вересня рятувальники Харківщини здійснили 68 оперативних виїздів, більшість із яких були пов’язані з гасінням пожеж.
 
 
