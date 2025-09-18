    
18.09.2025  11:24   Рита Парфенова

Cуд Харкова виніс вирок за ухилення від мобілізації: три роки позбавлення волі

Немишлянський районний суд Харкова визнав мешканця міста винним у ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

суд\

Як повідомляє РЕДПОСТ, суд визнав винним чоловіка у порушенні статті 336 КК України – ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Встановлено, що у січні 2023 року чоловік пройшов медичний огляд військово-лікарською комісією Немишлянського РТЦК та СП м. Харкова, за результатами якого був визнаний придатним до служби. Харків’янину вручили бойову повістку, однак він відмовився від особистого підпису, що зафіксовано в акті уповноваженої особи.

У визначений строк чоловік не прибув до територіального центру комплектування. В суді обвинувачений вину не визнав, пояснивши відмову від мобілізації релігійними переконаннями та заперечив факт отримання повістки.

Суд наголосив, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян, а релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення від мобілізації.

Обвинувальний вирок ухвалено Немишлянським районним судом м. Харкова, наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові судитимуть військового та його спільника за організацію незаконного виїзду ухилянтів за кордон.

Тэги:  ухилянт, мобілізація, суд, харків
