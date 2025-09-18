    
18.09.2025  11:35   Віталій Хіневич

«Пакунок школяра»: тепер першокласники отримають книги

17 вересня Кабінет Міністрів України розширив склад «Пакунка школяра», який отримують учні перших класів. До попереднього набору додали книжки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
 
Вони допоможуть розвивати уяву, мовлення, критичне мислення та інтерес до навчання, а також зміцнять емоційний зв’язок між дітьми та батьками через спільне читання. Раніше «Пакунок школяра» містив лише одяг і канцелярію.
 
«Ми хочемо, щоб кожна дитина з першого дня навчання мала не лише зошити й олівці, а й цікаві книги. Це інвестиція у любов до читання та розвиток особистості з наймолодшого віку й, відповідно, розвиток України», — зазначила т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна.
 
Відтепер «Пакунок школяра» стане ще більш корисним для першокласників. Рішення Уряду не потребує додаткових бюджетних витрат, але може дати значний ефект для розвитку дітей, їхньої любові до читання та розвитку культурного середовища загалом. Крім того, таке рішення підтримає книговидавців та книгарні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'яни здобули бронзу на Всеукраїнському турнірі з гандболу.
 
