Харків’яни здобули бронзу на Всеукраїнському турнірі з гандболу

Команда юнаків КДЮСШ №1 Харківської міської ради посіла третє місце на турнірі в Чорноморську, продемонструвавши підготовку до чемпіонату України.

Харківські юнаки здобули бронзу на Всеукраїнському турнірі з гандболу

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, з 12 по 14 вересня 2025 року у місті Чорноморськ пройшов Всеукраїнський турнір з гандболу серед юнаків 2012–2013 років народження.

Бронзові нагороди турніру здобула команда вихованців КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1 Харківської міської ради».

Цей виступ став важливим етапом підготовки до чемпіонату України.

