Харків’яни здобули бронзу на Всеукраїнському турнірі з гандболу

Команда юнаків КДЮСШ №1 Харківської міської ради посіла третє місце на турнірі в Чорноморську, продемонструвавши підготовку до чемпіонату України.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, з 12 по 14 вересня 2025 року у місті Чорноморськ пройшов Всеукраїнський турнір з гандболу серед юнаків 2012–2013 років народження.
Бронзові нагороди турніру здобула команда вихованців КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1 Харківської міської ради».
Цей виступ став важливим етапом підготовки до чемпіонату України.
Комментариев: 0
Цей день може стати кроком до здійснення ваших цілей. Фінансові справи обіцяють бути вдалими, але краще уникати ризиків.
Ранкові хмари після обіду хмари розсіються, проте надвечір небо знову стане похмурим. Опадів не очікується.
День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.
влажность:
давление:
ветер: