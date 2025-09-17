17.09.2025 12:44 Рита Парфенова

Харків’яни здобули бронзу на Всеукраїнському турнірі з гандболу

Команда юнаків КДЮСШ №1 Харківської міської ради посіла третє місце на турнірі в Чорноморську, продемонструвавши підготовку до чемпіонату України.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, з 12 по 14 вересня 2025 року у місті Чорноморськ пройшов Всеукраїнський турнір з гандболу серед юнаків 2012–2013 років народження.

Бронзові нагороди турніру здобула команда вихованців КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1 Харківської міської ради».

Цей виступ став важливим етапом підготовки до чемпіонату України.

