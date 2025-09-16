16.09.2025 17:41 Дмитро Колонєй
Харківські каратисти стали найсильнішим у Європі
Харківські спортсмени тріумфально виступили на континентальних змаганнях у Данії.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, харків'яни взяли участь у престижних змаганнях 6th JKS Continental Karate Cup & Para-cup, які відбулися з 12 по 14 вересня 2025 року у Копенгагені (Данія) та зібрали близько 1000 учасників із 18 країн світу. Харківські спортсмени клубив Будокан та Мікадо триумфально виступили на турнірі.
Клуб "Будокан"
-
Поліна Даценко стала чемпіонкою Європи в індивідуальному куміте, а також
-
віце-призеркою у складі команди в командному куміте.
-
Дарина Токаренко виборола срібло в командному куміте у своїй віковій категорії.
Клуб "Мікадо"
-
Богдан Собко (+75 кг, 21–39 років) — бронза в індивідуальному куміте.
-
Єгор Таранов (14–16 років) — бронза в командному куміте.
Ці виступи підтвердження того, що харківська школа карате гідно представляє Україну на міжнародній арені.
