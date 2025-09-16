    
16.09.2025  17:41   Дмитро Колонєй

Харківські каратисти стали найсильнішим у Європі

Харківські спортсмени тріумфально виступили на континентальних змаганнях у Данії.

Як повідомляє РЕДПОСТ, харків'яни взяли участь у престижних змаганнях 6th JKS Continental Karate Cup & Para-cup, які відбулися з 12 по 14 вересня 2025 року у Копенгагені (Данія) та зібрали близько 1000 учасників із 18 країн світу. Харківські спортсмени клубив Будокан та Мікадо триумфально виступили на турнірі.
 
Клуб "Будокан"
 
  • Поліна Даценко стала чемпіонкою Європи в індивідуальному куміте, а також
  • віце-призеркою у складі команди в командному куміте. 
  • Дарина Токаренко виборола  срібло в командному куміте у своїй віковій категорії.

Клуб "Мікадо"
 
  • Богдан Собко (+75 кг, 21–39 років) — бронза в індивідуальному куміте. 
  • Єгор Таранов (14–16 років) — бронза в командному куміте. 
Ці виступи підтвердження того, що харківська школа карате гідно представляє Україну на міжнародній арені.
 
