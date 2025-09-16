Харків’янин здобув дві золоті медалі на чемпіонаті України з академічного веслування

На чемпіонаті України до 23 років у Києві Богдан Рудя переміг на дистанції 2000 м у екіпажах-вісімці та четвірці парній, здобувши звання «Майстер спорту України».
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, з 11 по 14 вересня у Києві відбувся чемпіонат України з академічного веслування серед спортсменів до 23 років. У змаганнях взяли участь понад 200 учасників із 9 регіонів.
Харків’янин Богдан Рудя відзначився блискучим результатом на дистанції 2000 м, завоювавши дві золоті медалі: у складі екіпажу-вісімки та екіпажу-четвірки парної. Ці перемоги дозволили спортсмену отримати звання «Майстер спорту України».
