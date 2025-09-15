    
Главная Новини Харкова Спорт Українські фридайверки здобули золото і срібло чемпіонату світу
15.09.2025  12:22   Рита Парфенова

Українські фридайверки здобули золото і срібло чемпіонату світу

На світовій першості з фридайвінгу у дисципліні «вільне занурення» українки Наталія Жаркова та Катерина Садурська піднялися на п’єдестал пошани, встановивши новий національний рекорд.

Новини Харкова: наші спортсменки завоювали золото і срібло на чемпіонаті світу з фридайвінгу

Новини Харкова: наші спортсменки завоювали золото і срібло на чемпіонаті світу з фридайвінгу

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, українські спортсменки вкотре довели, що входять до числа найсильніших у світі у своєму виді спорту.

Наталія Жаркова вдруге поспіль стала чемпіонкою у дисципліні «вільне занурення», показавши результат 101 метр. Цей показник став новим рекордом України.

Катерина Садурська виборола срібну нагороду, занурившись на 94 метри.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на чемпіонаті світу з фридайвінгу в Греції харків'янка Наталія Жаркова виборола золоту медаль, а її землячка Катерина Садурська посіла четверте місце.

Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.09 Спорт П’ятеро «Скіфів» представлятимуть Україну на Strong Spirit’s Games-2025 у Мадриді 12.09 Спорт Харківські легкоатлети виступлять на чемпіонаті світу в Токіо 12.09 Спорт Харківські бадмінтоністки вибороли медалі на міжнародних турнірах у Польщі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 