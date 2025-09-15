15.09.2025 12:22 Рита Парфенова

Українські фридайверки здобули золото і срібло чемпіонату світу

На світовій першості з фридайвінгу у дисципліні «вільне занурення» українки Наталія Жаркова та Катерина Садурська піднялися на п’єдестал пошани, встановивши новий національний рекорд.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, українські спортсменки вкотре довели, що входять до числа найсильніших у світі у своєму виді спорту.

Наталія Жаркова вдруге поспіль стала чемпіонкою у дисципліні «вільне занурення», показавши результат 101 метр. Цей показник став новим рекордом України.

Катерина Садурська виборола срібну нагороду, занурившись на 94 метри.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на чемпіонаті світу з фридайвінгу в Греції харків'янка Наталія Жаркова виборола золоту медаль, а її землячка Катерина Садурська посіла четверте місце.