Українські фридайверки здобули золото і срібло чемпіонату світу

На світовій першості з фридайвінгу у дисципліні «вільне занурення» українки Наталія Жаркова та Катерина Садурська піднялися на п’єдестал пошани, встановивши новий національний рекорд.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, українські спортсменки вкотре довели, що входять до числа найсильніших у світі у своєму виді спорту.
Наталія Жаркова вдруге поспіль стала чемпіонкою у дисципліні «вільне занурення», показавши результат 101 метр. Цей показник став новим рекордом України.
Катерина Садурська виборола срібну нагороду, занурившись на 94 метри.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що на чемпіонаті світу з фридайвінгу в Греції харків'янка Наталія Жаркова виборола золоту медаль, а її землячка Катерина Садурська посіла четверте місце.
Комментариев: 0
Сьогодні важко буде займатися справами, які не приносять задоволення. Краще присвятити час хобі, друзям чи відпочинку і надихати інших власним ентузіазмом.
15 вересня у Харкові протягом усього дня на небі не з’явиться жодної хмаринки. Опадів не передбачається.
15 вересня 1885 року відбулося офіційне відкриття Харківського практичного технологічного інституту.
влажность:
давление:
ветер: