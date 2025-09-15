Харківські патрульні підбили підсумки роботи за вихідні

Протягом вихідних днів патрульні поліцейські опрацювали понад шість сотень викликів, виявили десятки порушників правил дорожнього руху та водіїв із ознаками сп’яніння.
Загалом правоохоронці отримали й опрацювали 607 викликів. Під час перевірок було виявлено 44 водіїв із ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Також патрульні задокументували п’ятьох громадян, у яких при собі, ймовірно, були наркотичні речовини.
Окремо зафіксовано 240 адміністративних правопорушень. Із них 225 стосувалися порушень правил дорожнього руху.
У поліції наголошують, що системні перевірки на дорогах тривають, а водіїв закликають неухильно дотримуватися правил та не сідати за кермо у стані сп’яніння.
