12.09.2025 15:24 Рита Парфенова

ДТП у Харкові: водій Nissan після аварії виявився нетверезим

На провулку Михайла Корнакова водій Nissan в’їхав у припарковану машину. Поліція встановила, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

У четвер, 11 вересня, близько 13:00 на провулку Михайла Корнакова сталася дорожньо-транспортна пригода. За даними патрульної поліції, водій автомобіля Nissan не переконався у безпечності руху та здійснив наїзд на припарковане авто.

Під час перевірки поліцейські зауважили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пояснив, що випив уже після аварії, аби зняти стрес. Він погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотестера «Драгер». Результат показав 2,39 проміле, з чим водій не заперечував.

Правоохоронці відсторонили кермувальника від подальшого керування транспортом та оформили адміністративні матеріали. На чоловіка склали протоколи за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП) та ч. 4 ст. 130 КУпАП (вживання алкоголю після участі у ДТП).

