12.09.2025 15:44 Рита Парфенова

У вихідні в Харкові перекриють підвісний міст у сквері «Стрілка»

Рух пішоходів через міст у центрі міста буде обмежений протягом трьох днів – з 13 по 16 вересня.



У Харкові тимчасово перекриють рух підвісним мостом у сквері «Стрілка», передає РЕДПОСТ. За повідомленням міської влади, обмеження діятиме з 7:00 13 вересня до 7:00 16 вересня.

На цей період доступ пішоходів до переправи буде заборонений. Причини обмеження та подальші зміни в роботі мосту обіцяють повідомити додатково.

Міст у сквері «Стрілка» є популярним пішохідним маршрутом, який з’єднує набережні та зону відпочинку.

