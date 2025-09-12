У вихідні в Харкові перекриють підвісний міст у сквері «Стрілка»

Рух пішоходів через міст у центрі міста буде обмежений протягом трьох днів – з 13 по 16 вересня.
У Харкові тимчасово перекриють рух підвісним мостом у сквері «Стрілка», передає РЕДПОСТ. За повідомленням міської влади, обмеження діятиме з 7:00 13 вересня до 7:00 16 вересня.
На цей період доступ пішоходів до переправи буде заборонений. Причини обмеження та подальші зміни в роботі мосту обіцяють повідомити додатково.
Міст у сквері «Стрілка» є популярним пішохідним маршрутом, який з’єднує набережні та зону відпочинку.
Комментариев: 0
День сприятливий для роботи та завершення розпочатих справ. У особистому житті можливі важливі рішення.
Протягом усього дня над містом утримається ясне небо, без жодної хмаринки. Опадів не прогнозують.
В Україні 12 вересня святкують День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України.
влажность:
давление:
ветер: