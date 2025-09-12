12.09.2025 16:07 Рита Парфенова

У Харкові закликали здати кров через нестачу донорських запасів

Харківський обласний центр служби крові повідомив про зниження запасів і звернувся до містян із проханням про допомогу.



У Харкові знову зафіксовано критичне зменшення запасів донорської крові. Про це повідомили у Харківському обласному центрі служби крові, передає РЕДПОСТ.

За словами медиків, потреба в донаціях щодня зростає, адже переливання необхідні пораненим військовим, дітям із тяжкими хворобами та пацієнтам після складних операцій.

У Центрі нагадують, що всього пів години часу донора може стати шансом на життя для іншої людини. Здати кров можна за двома адресами:

у Харківському обласному центрі служби крові на вул. Клочківській, 366 (пн–пт з 08:00 до 15:00, сб з 08:00 до 13:00);

у пункті забору крові в ТРЦ «Нікольський» (–1 поверх, вт, чт, сб з 09:00 до 14:00).

Заклади працюють навіть під час повітряних тривог. Попередній запис не потрібен.

У Центрі закликають усіх, хто має змогу, стати донорами, адже кожна донація рятує життя.

