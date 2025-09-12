У Харкові закликали здати кров через нестачу донорських запасів

Харківський обласний центр служби крові повідомив про зниження запасів і звернувся до містян із проханням про допомогу.
У Харкові знову зафіксовано критичне зменшення запасів донорської крові. Про це повідомили у Харківському обласному центрі служби крові, передає РЕДПОСТ.
За словами медиків, потреба в донаціях щодня зростає, адже переливання необхідні пораненим військовим, дітям із тяжкими хворобами та пацієнтам після складних операцій.
У Центрі нагадують, що всього пів години часу донора може стати шансом на життя для іншої людини. Здати кров можна за двома адресами:
Заклади працюють навіть під час повітряних тривог. Попередній запис не потрібен.
У Центрі закликають усіх, хто має змогу, стати донорами, адже кожна донація рятує життя.
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 100 осіб виявили бажання взяти участь у традиційній акції "Кров рятує життя", яка вже четвертий рік поспіль проходить в АТ "Харківобленерго".
