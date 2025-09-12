12.09.2025 16:29 Рита Парфенова

Харківські бадмінтоністки вибороли медалі на міжнародних турнірах у Польщі

Бадмінтоністки Раія Альмалалха та Софія Бєлобровчук зійшли на п’єдестал у жіночих парних змаганнях.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, вихованки Харківського бадмінтонного спортивного клубу успішно виступили на міжнародному турнірі із бадмінтону, що відбулися у Польщі. У парних розрядах вони змогли продемонструвати високу майстерність і завоювати медалі.

Дует Раії Альмалалхи та Софії Бєлобровчук упевнено пройшов відбіркові етапи та вийшов до фіналу жіночих пар. У вирішальному матчі наші бадмінтоністки зустрілися з представницями китайського Тайбею й за підсумком поєдинку стали срібними призерками турніру.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на чемпіонаті світу з фридайвінгу в Греції харків'янка Наталія Жаркова виборола золоту медаль, а її землячка Катерина Садурська посіла четверте місце.