12.09.2025  16:29   Рита Парфенова

Харківські бадмінтоністки вибороли медалі на міжнародних турнірах у Польщі

Бадмінтоністки Раія Альмалалха та Софія Бєлобровчук зійшли на п’єдестал у жіночих парних змаганнях.

Раія Альмалалха та Софія Бєлобровчук

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, вихованки Харківського бадмінтонного спортивного клубу успішно виступили на міжнародному турнірі із бадмінтону, що відбулися у Польщі. У парних розрядах вони змогли продемонструвати високу майстерність і завоювати медалі.

Дует Раії Альмалалхи та Софії Бєлобровчук упевнено пройшов відбіркові етапи та вийшов до фіналу жіночих пар. У вирішальному матчі наші бадмінтоністки зустрілися з представницями китайського Тайбею й за підсумком поєдинку стали срібними призерками турніру.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на чемпіонаті світу з фридайвінгу в Греції харків'янка Наталія Жаркова виборола золоту медаль, а її землячка Катерина Садурська посіла четверте місце.

