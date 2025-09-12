12.09.2025 16:52 Рита Парфенова

На Харківщині тривають бої в районах Вовчанська, Амбарного та Куп’янська

З початку доби зафіксовано понад десяток бойових зіткнень на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку зранку відбулося дев’ять бойових зіткнень. Основні бої точилися поблизу Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного. Станом на зараз тривають ще дві ворожі атаки.

У районі Куп’янська ситуація залишається напруженою. Там тривають три зіткнення з противником. Загалом з початку доби російські війська п’ять разів намагалися штурмувати позиції українських оборонців у районі Голубівки, а також у напрямку населених пунктів Піщане та Нова Кругляківка.

