    
На Харківщині тривають бої в районах Вовчанська, Амбарного та Куп'янська
12.09.2025  16:52   Рита Парфенова

На Харківщині тривають бої в районах Вовчанська, Амбарного та Куп’янська

З початку доби зафіксовано понад десяток бойових зіткнень на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку зранку відбулося дев’ять бойових зіткнень. Основні бої точилися поблизу Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного. Станом на зараз тривають ще дві ворожі атаки.

У районі Куп’янська ситуація залишається напруженою. Там тривають три зіткнення з противником. Загалом з початку доби російські війська п’ять разів намагалися штурмувати позиції українських оборонців у районі Голубівки, а також у напрямку населених пунктів Піщане та Нова Кругляківка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за добу від ворожих обстрілів постраждало 10 людей.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
