Півтора кілограма канабісу вилучили поліцейські у мешканця Харківщини

Правоохоронці провели обшук у домоволодінні 33-річного місцевого жителя та відкрили кримінальне провадження.

Новини Харкова: у Золочеві вилучили півтора кілограма наркотиків

Як повідомляє РЕДПОСТ,12 вересня 2025 року працівники відділення №2 Богодухівського районного управління поліції провели санкціонований обшук у селищі Золочів. У домоволодінні 33-річного чоловіка правоохоронці виявили близько півтора кілограма речовини рослинного походження, зовні схожої на наркотичну.

Вилучене направлено на експертизу для встановлення його належності до наркотичних засобів чи прекурсорів. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Новини Харкова: у Золочеві вилучили півтора кілограма наркотиків Новини Харкова: у Золочеві вилучили півтора кілограма наркотиків

Поліція наголошує, що боротьба з незаконним обігом наркотиків триває в межах операції «Канабіс» та закликає громадян повідомляти про відомі факти правопорушень для підвищення безпеки у громадах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині під час другого етапу загальнодержавних заходів «Канабіс» поліцейські вилучили понад 1500 нарковмісних рослин.
