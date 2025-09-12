12.09.2025 17:31 Рита Парфенова

Півтора кілограма канабісу вилучили поліцейські у мешканця Харківщини

Правоохоронці провели обшук у домоволодінні 33-річного місцевого жителя та відкрили кримінальне провадження.

Як повідомляє РЕДПОСТ,12 вересня 2025 року працівники відділення №2 Богодухівського районного управління поліції провели санкціонований обшук у селищі Золочів. У домоволодінні 33-річного чоловіка правоохоронці виявили близько півтора кілограма речовини рослинного походження, зовні схожої на наркотичну.

Вилучене направлено на експертизу для встановлення його належності до наркотичних засобів чи прекурсорів. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Поліція наголошує, що боротьба з незаконним обігом наркотиків триває в межах операції «Канабіс» та закликає громадян повідомляти про відомі факти правопорушень для підвищення безпеки у громадах.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині під час другого етапу загальнодержавних заходів «Канабіс» поліцейські вилучили понад 1500 нарковмісних рослин.