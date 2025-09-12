    
Ігор Терехов – військовим РЕБ: «Ваша робота має вирішальне значення для безпеки Харкова»
12.09.2025  17:42   Рита Парфенова

Ігор Терехов – військовим РЕБ: «Ваша робота має вирішальне значення для безпеки Харкова»

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав військових із Днем радіоелектронної боротьби.


Фото: ХМР

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем військ радіоелектронної боротьби. опубліковано на сторінці міськради у телеграмі, передає РЕДПОСТ.

«В часи, коли українське небо постійно перебуває під загрозою безпілотних атак, ваша робота має вирішальне значення. Ви щодня зупиняєте напади, що могли б обернутися для людей горем і трагедіями», – наголосив Ігор Терехов.

Мер підкреслив, що завдяки роботі фахівців РЕБ зменшується ефективність ворожих дронів-камікадзе та інших безпілотників.

«Харків бачить, як підвищується безпека цивільних. Ваша підготовка та прагнення до вдосконалення дозволяють працювати швидше й точніше – і це рятує життя», – зазначив він.

Наприкінці звернення очільник міста подякував військовим за відданість і професіоналізм.

«Бажаю вам міцного здоров’я та витримки. Хай ваша техніка й команда завжди будуть на крок попереду, а наше небо – мирним і спокійним!» – сказав Ігор Терехов.

