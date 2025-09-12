12.09.2025 18:25 Рита Парфенова

Експоліцейського з Куп’янська, який служив окупантам, судитимуть заочно

Харківська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього правоохоронця, який під час окупації Куп’янська добровільно працював у незаконних «правоохоронних органах» рф.

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Харківської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного колишнього поліцейського за фактом державної зради в умовах воєнного стану та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Куп’янська обвинувачений добровільно перейшов на бік загарбників. Уже на початку липня 2022 року він отримав посаду «исполняющего обязанности оперуполномоченного» у так званому «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», а згодом став «оперуполномоченным» відділу з контролю за обігом наркотиків у незаконному «Отделе полиции №1».

Колишній правоохоронець приймав заяви та повідомлення про злочини, оформлював документи за російськими нормами, проводив дактилоскопіювання затриманих, а також охороняв «громадський порядок» у школі 1 вересня. За службу він щомісяця отримував близько 50 тисяч російських рублів. Перед звільненням міста обвинувачений утік разом із окупантами на територію рф.

Нині він перебуває у розшуку. Справу слухатимуть заочно в Основ’янському районному суді Харкова. Досудове розслідування здійснював другий слідчий відділ ТУ ДБР у Полтаві, оперативний супровід забезпечували підрозділи ДБР та ДВБ НПУ.

Нагадаємо, що згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено у законному порядку й підтверджено вироком суду.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що судитимуть ексспівробітника Служби судової охорони з Куп’янська за співпрацю з окупантами.