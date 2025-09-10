10.09.2025 16:40 Віталій Хіневич

Судитимуть ексспівробітника Служби судової охорони з Куп’янська за співпрацю з окупантами

Встановлено, що під час захоплення російськими військовими міста Купʼянськ працівник Служби судової охорони у місцевому суді свідомо та добровільно пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У червні 2022 року 27-річний чоловік зайняв посаду «исполняющего обязанности главного специалиста отдела организационно-распорядительной документации Управления информационного и документационного обеспечения ВГА Харьковской области». За «службу» колаборант щомісяця отримував 55 тисяч російських рублів.

Для закріплення свого статусу він отримав службове посвідчення.

Вже майже через місяць за активну «співпрацю» його підвищили — обвинувачений став керівником цього ж відділу. Заробітну плату йому визначили у розмірі 80 тисяч російських рублів.

На початку вересня 2022 року, коли Збройні Сили України розпочали контрнаступ на Харківщині, колаборант втік разом із окупантами до рф.

Проте він залишив своє службове посвідчення, яке стало одним із доказів його колабораційної діяльності та було долучене до матеріалів кримінального провадження.

Обвинувачений перебуває у розшуку. Із Служби судової охорони його звільнено. Колаборанта судитимуть заочно.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram