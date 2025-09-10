10.09.2025 16:23

Сили оборони стримують атаку загарбників на Куп'янському напрямку Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 10 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщина наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив шість атак у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали дві атаки ворога в районах Мирного та Борівської Андріївки, одне боєзіткнення триває.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на блокпостах Харкова за серпень вилучили понад 90 одиниць зброї та майже 10 тисяч набоїв.