Сили оборони стримують атаку загарбників на Куп'янському напрямку Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 10 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на блокпостах Харкова за серпень вилучили понад 90 одиниць зброї та майже 10 тисяч набоїв.
Комментариев: 0
Цього дня гармонійно поєднуються логіка та емоції. Це створює чудові умови для важливих справ.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 10 вересня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проводить Всесвітній день запобігання самогубствам.
