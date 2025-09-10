    
Главная Новини Харкова Армія Сили оборони стримують атаку загарбників на Куп'янському напрямку Харківщини
10.09.2025  16:23   

Сили оборони стримують атаку загарбників на Куп'янському напрямку Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 10 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщина наступна бойова ситуація.  
  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив шість атак у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.
  • На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали дві атаки ворога в районах Мирного та Борівської Андріївки, одне боєзіткнення триває. 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на блокпостах Харкова за серпень вилучили понад 90 одиниць зброї та майже 10 тисяч набоїв. 

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 