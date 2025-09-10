    
Главная Новини Харкова Армія На блокпостах Харкова за серпень вилучили понад 90 одиниць зброї та майже 10 тисяч набоїв (фото)
10.09.2025  11:58   Рита Парфенова

На блокпостах Харкова за серпень вилучили понад 90 одиниць зброї та майже 10 тисяч набоїв (фото)

Слобожанські гвардійці 5-ї бригади «Скіф» щодня зривають спроби незаконного перевезення зброї, вибухівки та наркотиків через місто.

Новини Харкова: Слобожанська бригада «Скіф» затримала перевізників зброї

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині мобільно-кінологічні групи 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Нацгвардії України регулярно виявляють спроби незаконного перевезення зброї та боєприпасів через блок-пости.

28 серпня на одному з блокпостів гвардійці зупинили мікроавтобус Volkswagen T4, у салоні якого службовий собака Veta виявив значний арсенал: 28 автоматів, 6 пістолетів, 4 кулемети та 14 гранатометів. На місце події викликали поліцію, яка вилучила зброю та затримала водія 1980 року народження.

Схожі випадки траплялися й раніше. Зокрема:

  • 2 серпня на в’їзді до Харкова зі сторони Чугуєва у багажнику автомобіля ВАЗ 21099 знайшли два автомати Калашникова та 260 набоїв;
  • того ж дня в авто Renault Koleos виявили ще два автомати та 240 набоїв;
  • 8 серпня під час перевірки Nissan Pathfinder знайшли два автомати та тротилові шашки;
  • 25 серпня у багажнику Audi A5, під запасним колесом, було сховано автомат АК-74.

Новини Харкова: Слобожанська бригада «Скіф» затримала перевізників зброї

«Кожного дня мобільні кінологічні групи за певним графіком несуть службу на всіх блокпостах, які є своєрідними воротами до Харкова. За останній місяць правопорушники 39 разів намагалися провезти у наше місто або транзитом через нього вогнепальну зброю, вибухівку, боєприпаси та здійснили 26 спроб провезення наркотичних засобів», – наголосив начальник кінологічної служби Сергій, підкресливши, що в усіх випадках плани правопорушників були зірвані Слобожанськими гвардійцями.

Новини Харкова: Слобожанська бригада «Скіф» затримала перевізників зброї

За його словами, протягом серпня на блокпостах Харкова було вилучено:

  • 91 одиницю вогнепальної зброї;
  • понад 9400 набоїв;
  • 94 гранати;
  • 358 запалів;
  • понад 6 кг вибухівки;
  • 651 вибуховий пристрій;
  • майже 860 грамів наркотичних речовин.

Новини Харкова: Слобожанська бригада «Скіф» затримала перевізників зброї

Загалом відкрито 63 кримінальні провадження, з них 39 – за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю), 26 – за ст. 309 ККУ (незаконне зберігання наркотиків).

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як двомісячний німецький вівчар Річард проходить адаптацію у 5 Слобожанській бригаді «Скіф» Національної гвардії України та готується до служби разом із кінологами.
Тэги:  нгу скіф, зброя, блокпост, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.09 Армія «Особливий побратим» Річард поповнив лави Слобожанської бригади НГУ (фото) 13.08 Армія На Дворічанському напрямку «Скіфи» знищили спостережний пост і розвідника рф (відео) 07.08 Надзвичайні події Арсенали зброї, вибухівка й наркотики: що везли на Харків блокпостами в липні (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 