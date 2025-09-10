На блокпостах Харкова за серпень вилучили понад 90 одиниць зброї та майже 10 тисяч набоїв (фото)

Слобожанські гвардійці 5-ї бригади «Скіф» щодня зривають спроби незаконного перевезення зброї, вибухівки та наркотиків через місто.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині мобільно-кінологічні групи 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Нацгвардії України регулярно виявляють спроби незаконного перевезення зброї та боєприпасів через блок-пости.
28 серпня на одному з блокпостів гвардійці зупинили мікроавтобус Volkswagen T4, у салоні якого службовий собака Veta виявив значний арсенал: 28 автоматів, 6 пістолетів, 4 кулемети та 14 гранатометів. На місце події викликали поліцію, яка вилучила зброю та затримала водія 1980 року народження.
Схожі випадки траплялися й раніше. Зокрема:
«Кожного дня мобільні кінологічні групи за певним графіком несуть службу на всіх блокпостах, які є своєрідними воротами до Харкова. За останній місяць правопорушники 39 разів намагалися провезти у наше місто або транзитом через нього вогнепальну зброю, вибухівку, боєприпаси та здійснили 26 спроб провезення наркотичних засобів», – наголосив начальник кінологічної служби Сергій, підкресливши, що в усіх випадках плани правопорушників були зірвані Слобожанськими гвардійцями.
За його словами, протягом серпня на блокпостах Харкова було вилучено:
Загалом відкрито 63 кримінальні провадження, з них 39 – за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю), 26 – за ст. 309 ККУ (незаконне зберігання наркотиків).
