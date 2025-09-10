10.09.2025 11:58 Рита Парфенова

На блокпостах Харкова за серпень вилучили понад 90 одиниць зброї та майже 10 тисяч набоїв (фото)

Слобожанські гвардійці 5-ї бригади «Скіф» щодня зривають спроби незаконного перевезення зброї, вибухівки та наркотиків через місто.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині мобільно-кінологічні групи 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Нацгвардії України регулярно виявляють спроби незаконного перевезення зброї та боєприпасів через блок-пости.

28 серпня на одному з блокпостів гвардійці зупинили мікроавтобус Volkswagen T4, у салоні якого службовий собака Veta виявив значний арсенал: 28 автоматів, 6 пістолетів, 4 кулемети та 14 гранатометів. На місце події викликали поліцію, яка вилучила зброю та затримала водія 1980 року народження.

Схожі випадки траплялися й раніше. Зокрема:

2 серпня на в’їзді до Харкова зі сторони Чугуєва у багажнику автомобіля ВАЗ 21099 знайшли два автомати Калашникова та 260 набоїв;

знайшли два автомати Калашникова та 260 набоїв; того ж дня в авто Renault Koleos виявили ще два автомати та 240 набоїв;

виявили ще два автомати та 240 набоїв; 8 серпня під час перевірки Nissan Pathfinder знайшли два автомати та тротилові шашки;

знайшли два автомати та тротилові шашки; 25 серпня у багажнику Audi A5, під запасним колесом, було сховано автомат АК-74.

«Кожного дня мобільні кінологічні групи за певним графіком несуть службу на всіх блокпостах, які є своєрідними воротами до Харкова. За останній місяць правопорушники 39 разів намагалися провезти у наше місто або транзитом через нього вогнепальну зброю, вибухівку, боєприпаси та здійснили 26 спроб провезення наркотичних засобів», – наголосив начальник кінологічної служби Сергій, підкресливши, що в усіх випадках плани правопорушників були зірвані Слобожанськими гвардійцями.

За його словами, протягом серпня на блокпостах Харкова було вилучено:

91 одиницю вогнепальної зброї;

понад 9400 набоїв;

94 гранати;

358 запалів;

понад 6 кг вибухівки;

651 вибуховий пристрій;

майже 860 грамів наркотичних речовин.

Загалом відкрито 63 кримінальні провадження, з них 39 – за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю), 26 – за ст. 309 ККУ (незаконне зберігання наркотиків).

