08.09.2025  11:09   Рита Парфенова

«Особливий побратим» Річард поповнив лави Слобожанської бригади НГУ (фото)

Двомісячний німецький вівчар Річард проходить адаптацію у 5 Слобожанській бригаді «Скіф» Національної гвардії України та готується до служби разом із кінологами.

Щеня німецької вівчарки Річард розпочав службу у Слобожанській бригаді НГУ

Як повідомляє РЕДПОСТ, в 5-й Слобожанській бригаді «Скіф» Національної гвардії України з’явився новий чотирилапий боєць – німецька вівчарка Річард. Щеня має всі документи міжнародного зразка і походить від відомої лінії: його батько Grom Zodiak Plus був кандидатом у чемпіони України.

Річард, або просто Річ, наразі проходить період адаптації. Він звикає до людей і собак, які служать разом із ним, та поступово вчиться працювати з кінологами. Основна увага зараз приділяється розвитку ігрової мотивації – майбутній службовий пес навчається знаходити джерело запаху через гру.

Щеня німецької вівчарки Річард розпочав службу у Слобожанській бригаді НГУ

Гвардієць Юрій із позивним «Акс» займається з щеням щодня. За його словами, Річард уже проявляє стійку нервову систему, уважність і сміливість. Попри юний вік, собака швидко адаптується до нової місцевості та не виявляє страху. На думку кінолога, у майбутньому Річард може стати пошуковим собакою для виявлення вибухових речовин.

Щеня німецької вівчарки Річард розпочав службу у Слобожанській бригаді НГУ

Це вже четвертий пес, якого для Слобожанських гвардійців придбали фірма «Люпосан Україна» та Наталія Козачевська. Завдяки цій підтримці формується нове покоління службових собак, які допомагатимуть захищати Харківщину.

Кінологи бригади висловили вдячність меценатам за вагомий внесок у зміцнення безпеки регіону.

Щеня німецької вівчарки Річард розпочав службу у Слобожанській бригаді НГУ

